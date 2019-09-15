ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане талибы разрешили работу Красного Креста

Новости » Политика    15.09.2019 - 12:13
В Афганистане талибы разрешили работу Красного Креста
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

Боевики также гарантировали безопасность сотрудников организации

Радикальное движение "Талибан" разрешил работу сотрудников Международного комитета Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, талибы сняли запрет на деятельность организации и гарантировали безопасность сотрудников Красного Креста во время осуществления ими гуманитарных функций в захваченных районах.

Отмечается, что запрет на деятельность Красного Креста, а также Международной организации здравоохранения был введен боевиками "Талибана" в апреле этого года. Тогда талибы утверждали, что сотрудники организаций "подозрительно себя вели" во время вакцинации населения.

Пока Красный Крест не комментировал информацию о снятии запрета со стороны боевиков "Талибана".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить борьбу с радикальным движением "Талибан" на территории Афганистана. Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести мощный удар в ответ на очередную атаку на США.

Также РБК-Украина писало, что президент США объявил об отмене мирных переговоров с лидерами талибов после того, как группа взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский солдат и еще 11 человек.

Красный крест направил гумпомощь на оккупированный Донбасс Помпео заявил, что переговоры с "Талибаном" еще не окончены
Новости Украины ТалибанКрасный КрестАфганистан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь