"Талібан" взяв на себе відповідальність за вибухи в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за два вибухи, які сталися в Афганістані у вівторок, 17 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників "Талібану", атаки терористів-смертників були спрямовані на афганські сили безпеки.

Нагадаємо, один з вибухів стався в афганській Чарикаре (провінція Парван) стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані. Ще один вибух стався в столиці Афганістану Кабулі. В результаті терактів загинули щонайменше 30 осіб і ще 45 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані сталося кілька нападів, в результаті яких загинули щонайменше 7 осіб. Напади сталися в провінції Фарах, Газні, а також Логар. Крім того, були підірвані опори ліній електропостачання головного енергетичного підприємства DABS, з-за чого третина країни залишилася без електрики. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв.

Також стало відомо, що радикальний рух "Талибан" дозволив роботу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста у підконтрольних їм районах Афганістану. До цього роботу гуманітарної організації забороняли, так як її співробітники "підозріло себе поводили" під час вакцинації населення.