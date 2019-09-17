ru
ua

"Талібан" взяв на себе відповідальність за вибухи в Афганістані

Новини » В світі   

В результаті вибухів загинули щонайменше 30 людей

Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за два вибухи, які сталися в Афганістані у вівторок, 17 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників "Талібану", атаки терористів-смертників були спрямовані на афганські сили безпеки.

Нагадаємо, один з вибухів стався в афганській Чарикаре (провінція Парван) стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані. Ще один вибух стався в столиці Афганістану Кабулі. В результаті терактів загинули щонайменше 30 осіб і ще 45 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані сталося кілька нападів, в результаті яких загинули щонайменше 7 осіб. Напади сталися в провінції Фарах, Газні, а також Логар. Крім того, були підірвані опори ліній електропостачання головного енергетичного підприємства DABS, з-за чого третина країни залишилася без електрики. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв.

Також стало відомо, що радикальний рух "Талибан" дозволив роботу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста у підконтрольних їм районах Афганістану. До цього роботу гуманітарної організації забороняли, так як її співробітники "підозріло себе поводили" під час вакцинації населення.

НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна На Донбасі загинули двоє українських військових
Читати всі новини