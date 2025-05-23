"Талібан" веде переговори з РФ та Китаєм про торгівлю в національних валютах, - Reuters

Адміністрація "Талібану" веде переговори з Росією і Китаєм щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами виконувача обов’язків міністра торгівлі Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі, технічні команди обох країн уже працюють над відповідною угодою.
Він також повідомив, що подібні пропозиції направлено Китаю, і переговори вже ведуться з представниками китайського посольства в Кабулі.
"Ми зараз беремо участь у спеціалізованих обговореннях цього питання з урахуванням регіональних і глобальних економічних умов, санкцій і викликів, з якими стикаються Афганістан і Росія. Тривають технічні дискусії", - сказав Азізі.
Зараз двостороння торгівля між Росією й Афганістаном становить близько 300 млн доларів на рік, але Талібан очікує, що обсяги зростатимуть. Афганістан планує збільшити імпорт нафтопродуктів і пластмас із Росії.
Щодо Китаю, за словами міністра, щорічна торгівля з цією країною сягає близько 1 млрд доларів, і створено спільну робочу групу між Міністерством торгівлі Афганістану та китайським посольством.
Фінансова система Афганістану фактично відрізана від глобального банківського ринку через санкції проти лідерів "Талібану", який повернувся до влади у 2021 році. Це, а також скорочення гуманітарної допомоги з боку США, суттєво обмежило надходження доларів до країни.
Однак, за словами Азізі, афгані залишається відносно стабільною валютою, і уряд прагне залучити міжнародні інвестиції, зокрема з боку діаспори, щоб уникнути дефіциту долара.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли що США розглядають можливість визнання "Талібану" іноземною терористичною організацією. Але поки що рішення не ухвалено.
Тим часом Верховний суд Росії призупинив заборону на діяльність у країні руху "Талібан". Його виключать зі списку терористичних організацій.
У Росії "Талібан" був визнаний терористичною організацією у 2003 році. До цього талібів визнала терористами Рада безпеки ООН.
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