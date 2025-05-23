"Талибан" ведет переговоры с РФ и Китаем о торговле в национальных валютах, - Reuters

По словам исполняющего обязанности министра торговли Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи, технические команды обеих стран уже работают над соответствующим соглашением.

Он также сообщил, что подобные предложения направлены Китаю, и переговоры уже ведутся с представителями китайского посольства в Кабуле.

"Мы сейчас участвуем в специализированных обсуждениях этого вопроса с учетом региональных и глобальных экономических условий, санкций и вызовов, с которыми сталкиваются Афганистан и Россия. Продолжаются технические дискуссии", - сказал Азизи.

Сейчас двусторонняя торговля между Россией и Афганистаном составляет около 300 млн долларов в год, но Талибан ожидает, что объемы будут расти. Афганистан планирует увеличить импорт нефтепродуктов и пластмасс из России.

Что касается Китая, по словам министра, ежегодная торговля с этой страной достигает около 1 млрд долларов, и создана совместная рабочая группа между Министерством торговли Афганистана и китайским посольством.

Финансовая система Афганистана фактически отрезана от глобального банковского рынка из-за санкций против лидеров "Талибана", который вернулся к власти в 2021 году. Это, а также сокращение гуманитарной помощи со стороны США, существенно ограничило поступление долларов в страну.

Однако, по словам Азизи, афгани остается относительно стабильной валютой, и правительство стремится привлечь международные инвестиции, в частности со стороны диаспоры, чтобы избежать дефицита доллара.