"Талибан" ведет переговоры с РФ и Китаем о торговле в национальных валютах, - Reuters

Администрация "Талибана" ведет переговоры с Россией и Китаем о переходе на расчеты в национальных валютах в двусторонней торговле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам исполняющего обязанности министра торговли Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи, технические команды обеих стран уже работают над соответствующим соглашением.
Он также сообщил, что подобные предложения направлены Китаю, и переговоры уже ведутся с представителями китайского посольства в Кабуле.
"Мы сейчас участвуем в специализированных обсуждениях этого вопроса с учетом региональных и глобальных экономических условий, санкций и вызовов, с которыми сталкиваются Афганистан и Россия. Продолжаются технические дискуссии", - сказал Азизи.
Сейчас двусторонняя торговля между Россией и Афганистаном составляет около 300 млн долларов в год, но Талибан ожидает, что объемы будут расти. Афганистан планирует увеличить импорт нефтепродуктов и пластмасс из России.
Что касается Китая, по словам министра, ежегодная торговля с этой страной достигает около 1 млрд долларов, и создана совместная рабочая группа между Министерством торговли Афганистана и китайским посольством.
Финансовая система Афганистана фактически отрезана от глобального банковского рынка из-за санкций против лидеров "Талибана", который вернулся к власти в 2021 году. Это, а также сокращение гуманитарной помощи со стороны США, существенно ограничило поступление долларов в страну.
Однако, по словам Азизи, афгани остается относительно стабильной валютой, и правительство стремится привлечь международные инвестиции, в частности со стороны диаспоры, чтобы избежать дефицита доллара.
Напомним, ранее мы сообщали что США рассматривают возможность признания "Талибана" иностранной террористической организацией. Но пока что решение не принято.
Тем временем Верховный суд России приостановил запрет на деятельность в стране движения "Талибан". Его исключат из списка террористических организаций.
В России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совет безопасности ООН.
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