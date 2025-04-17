Офіційно подружилися? У Росії призупинили заборону "Талібана"

Верховний суд Росії призупинив заборону на діяльність у країні руху "Талібан. Його було визнано терористичною організацією у 2003 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Російська влада протягом останніх років активно співпрацювала з талібами, які наразі контролюють Афганістан. У Москві приймали їх делегації, попри офіційну заборону дільності руху.

Суд задовольнив відповідний адміністративний позов Генеральної прокуратури РФ за результатом закритого засідання. Рішення підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржене.

Зазначається, що рух "Талібан" виключать зі списку терористичних організацій.

Росія та "Талібан"

Нагадаємо, у серпні 2021 року таліби захопили владу в Афганістані, після чого президент США Джо Байден оголосив про завершення виведення американських військ з цієї країни. Жодна держава досі не визнала уряд талібів легітимним.

У Росії "Талібан" був визнаний терористичною організацією у 2003 році. До цього талібів визнала терористами Рада безпеки ООН.

Наприкінці 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє уряду РФ виключати "Талібан" і ХТШ зі списку терористичних організацій Росії.

Водночас російські воєнкори повідомили, що указ сприятиме зближенню РФ із "Талібаном". Паралельно один блогер заявив, що "Талібан" продемонстрував свої наміри принести мир в Афганістан, що відкриє нові торгівельні шляхи для Росії.

Варто нагадати, що раніше зі списку терористичних організацій "Талібан" виключив Казахстан та Киргистан.

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