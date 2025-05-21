Визнають терористами? США переглядають статус "Талібану", - Рубіо

США розглядають можливість визнання "Талібану" іноземною терористичною організацією. Але поки що рішення не ухвалено.

Як передає РБК-Україна , про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників США.

У Рубіо запитали, чи буде Держдеп вносити "Талібан" до списку іноземних терористичних організацій.

"Ну, я вважаю, що ця класифікація зараз знову перебуває на розгляді", - відповів держсекретар.

За його словами, рішення щодо "Талібану" ґрунтуватиметься на цілісному підході до того, якою буде майбутня політика Вашингтона.

"Ми чітко усвідомлюємо, хто вони (таліби - ред.) такі і що вони зробили в минулому. Ми хотіли б бачити від них більше співпраці в питанні "Аль-Каїди" і з іншими елементами в країні, які ми хотіли б бачити як об'єкти для боротьби", - додав Рубіо.

Глава Держдепу додав, що можливе визнання "Талібану" терористичною організацією - це частина набору інструментів, які є у президента США Дональда Трампа як важіль впливу.

Варто зауважити, що "Талібан" перебуває під санкціями Міністерства фінансів США як "Особливо позначена глобальна терористична організація". Але водночас він не внесений до списку іноземних терористичних організацій.