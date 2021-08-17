UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Талибан" приказал боевикам гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане

Автор: Инна Собора

"Талибан" приказал своим боевикам соблюдать дисциплину и не входить в дипломатические здания в Афганистане. Также отдан приказ не мешать движению автомобилей посольств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного представителя "Талибана", который отказался назвать свое имя, гражданский призвали "заниматься своими делами в обычном режиме".

"Членам "Талибана" на всех уровнях приказано гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

Напомним, "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистан