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"Талібан" наказав бойовикам гарантувати безпеку іноземців в Афганістані

Автор: Инна Собора

"Талібан" наказав своїм бойовикам дотримуватися дисципліни і не входити в дипломатичні будівлі в Афганістані. Також віддано наказ не заважати руху автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого представника "Талібану", який відмовився назвати своє ім'я, цивільних закликали "займатися своїми справами в звичайному режимі".

"Членам "Талібану" на всіх рівнях наказано гарантувати, що ми не проявляємо неповаги до присутності будь-якої країни в Афганістані", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що Афганістан перейшов під управління "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. У Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

Нагадаємо, "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам Афганістану і закликав повернутися до роботи.

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ТалібанАфганистан