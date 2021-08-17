"Талібан" наказав бойовикам гарантувати безпеку іноземців в Афганістані

"Талібан" наказав своїм бойовикам дотримуватися дисципліни і не входити в дипломатичні будівлі в Афганістані. Також віддано наказ не заважати руху автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами високопоставленого представника "Талібану", який відмовився назвати своє ім'я, цивільних закликали "займатися своїми справами в звичайному режимі".
"Членам "Талібану" на всіх рівнях наказано гарантувати, що ми не проявляємо неповаги до присутності будь-якої країни в Афганістані", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше повідомлялося, що Афганістан перейшов під управління "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. У Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.
Нагадаємо, "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам Афганістану і закликав повернутися до роботи.