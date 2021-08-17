"Талибан" приказал боевикам гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане
"Талибан" приказал своим боевикам соблюдать дисциплину и не входить в дипломатические здания в Афганистане. Также отдан приказ не мешать движению автомобилей посольств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам высокопоставленного представителя "Талибана", который отказался назвать свое имя, гражданский призвали "заниматься своими делами в обычном режиме".
"Членам "Талибана" на всех уровнях приказано гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.
Напомним, "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.