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"Талибан" приказал боевикам гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане

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Вторник 17 августа 2021 13:23
"Талибан" приказал боевикам гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане Фото: в Афганистане "Талибан" приказал гарантировать безопасность иностранцев (GettyImages)
Автор: Инна Собора

"Талибан" приказал своим боевикам соблюдать дисциплину и не входить в дипломатические здания в Афганистане. Также отдан приказ не мешать движению автомобилей посольств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного представителя "Талибана", который отказался назвать свое имя, гражданский призвали "заниматься своими делами в обычном режиме".

"Членам "Талибана" на всех уровнях приказано гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

Напомним, "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.

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Талибан Афганистан
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