"Талибан" приказал боевикам гарантировать безопасность иностранцев в Афганистане

"Талибан" приказал своим боевикам соблюдать дисциплину и не входить в дипломатические здания в Афганистане. Также отдан приказ не мешать движению автомобилей посольств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного представителя "Талибана", который отказался назвать свое имя, гражданский призвали "заниматься своими делами в обычном режиме". "Членам "Талибана" на всех уровнях приказано гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - сказал собеседник агентства.