"Талібан" наказав бойовикам гарантувати безпеку іноземців в Афганістані

"Талібан" наказав своїм бойовикам дотримуватися дисципліни і не входити в дипломатичні будівлі в Афганістані. Також віддано наказ не заважати руху автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого представника "Талібану", який відмовився назвати своє ім'я, цивільних закликали "займатися своїми справами в звичайному режимі". "Членам "Талібану" на всіх рівнях наказано гарантувати, що ми не проявляємо неповаги до присутності будь-якої країни в Афганістані", - сказав співрозмовник агентства.