UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Талибан" готовит мирный план в отношениях с Афганистаном, - Reuters

Автор: Даша Харченко

"Талибан" планирует представить письменное предложение мира афганскому правительству. Это должно произойти уже в ближайший месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хотя передача афганской армии авиабазы Баграм прибавила обороты движению "Талибана", чтобы захватить контроль над новыми районами, лидеры" Талибана " возобновили длительные переговоры с представителями правительства Афганистана в столице Катара.

"Мирные переговоры и процесс будут ускорены в ближайшие дни ... и, как ожидается, они вступят в важную стадию, речь будет идти о мирных планах... Хотя мы (талибы) имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу ", - заявил пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид агентству Reuters.

Отметим, активизация талибов происходит на фоне вывода войск НАТО и США из Афганистана. Только в эти выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистан