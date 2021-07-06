"Талібан" готує мирний план у стосунках з Афганістаном, - Reuters

"Талібан" планує представити письмову пропозицію миру афганському уряду. Це має відбутись вже найближчого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Мирні переговори та процес будуть прискорені найближчими днями ... і, як очікується, вони вступлять у важливу стадію, мова буде йти про мирні плани… Хоча ми (таліби) маємо перевагу на полі бою, ми дуже серйозно ставимось до переговорів та діалогу ", - заявив прес-секретар "Талібану" Забіхулла Муджахід агентству Reuters.

Хоча передача афганській армії авіабази Баграм додала обертів руху "Талібану", щоб захопити контроль над новими районами, лідери "Талібану" відновили тривалі переговори із представниками уряду Афганістану в столиці Катару.

Зазначимо, активізація талібів відбувається на тлі виведення військ НАТО і США з Афганістану. Тільки цими вихідними понад 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив мобілізацію військовослужбовців. Ці заходи пов'язані з тим, що бойовики "Талібану" витісняють афганських військових і беруть під контроль ділянки кордону з Таджикистаном.