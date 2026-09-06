Тактика США працює? Вплив Ірану в Ормузькій протоці починає слабшати, - Reuters

За словами іранських та регіональних джерел, Іран через роки виживання в умовах санкцій зіткнувся з одним із найжорсткіших періодів тиску. На даний момент морська блокада США і посилення санкцій обмежують експорт нафти, ускладнюють доступ до іноземної валюти, а також виявляють напруження в економіці.

Зокрема, кампанія призвела до того, що американські та регіональні чиновники стали робити ставку на те, що економічний тиск може змусити Тегеран відкрити вільний прохід через Ормузьку протоку.

Ставка полягає в тому, що Іран зазнає більше економічної шкоди, ніж завдає. Таким чином:

спроби перекрити експорт нафти скоротили державні доходи, а спроби порушити судноплавство через Ормузьку протоку не спричинили глобального економічного шоку, на який сподівався Тегеран у тижні змусити Вашингтон піти на компроміс;

енергетичні ринки у свою чергу адаптувалися, і альтернативні джерела постачання продовжують працювати.

Регіональні джерела сказали Reuters, що поки що неясно, чи приведе тиск до поступок. Але Ірану не вдалося досягти тих витрат для Вашингтона, на які він розраховував, щоб підірвати рішучість США.

При цьому Тегеран поки не демонструє особливих ознак відмови від своїх вимог щодо пом'якшення санкцій, доступу до заморожених активів та визнання його ролі у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці.

Тим не менш, джерела кажуть, що між посередниками титаном обговорюється нова формула дозволу протистояння.

Іранські лідери побоюються, що погіршення економічної ситуації через тиск США, який характеризується різким зростанням цін, ослабленням торгівлі та тиском на доходи домогосподарств, може знову розпалити загальнонаціональні заворушення, які неодноразово кидали виклик Ісламській Республіці.

За словами офіційних осіб, брак основних імпортних товарів, включаючи паливо та пшеницю, викликає все більшу стурбованість.