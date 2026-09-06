Тактика США работает? Влияние Ирана в Ормузском проливе начинает ослабевать, - Reuters

По словам иранских и региональных источников, Иран спустя годы выживания в условиях санкций столкнулся с одним из самых жестких периодов давления. На данный момент морская блокада США и ужесточение санкций ограничивают экспорт нефти, затрудняют доступ к иностранной валюте, а также выявляют растущую напряженность в экономике.

В частности, кампания привела к тому, что американские и региональные чиновники стали делать ставку на то, что экономическое давление может вынудить Тегеран открыть свободный проход через Ормузский пролив.

Ставка заключается в том, что Иран терпит больше экономического ущерба, чем наносит. Таким образом:

попытки перекрыть экспорт нефти сократили государственные доходы, а попытки нарушить судоходство через Ормузский пролив не вызвали глобального экономического шока, на который надеялся Тегеран в неделе заставить Вашингтон пойти на компромисс;

энергетические рынки в свою очередь адаптировались, и альтернативные источники поставок продолжают работать.

Региональные источники сказали Reuters, что пока неясно, приведет ли давление к уступкам. Но Ирану не удалось добиться тех издержек для Вашингтона, на которые он рассчитывал, чтобы подорвать решимость США.

При этом Тегеран пока не демонстрирует особых признаков отказа от своих требований о смягчении санкций, доступе к замороженным активам и признании его роли в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Тем не менее, источники говорят, что в настоящее время между посредниками титаном обсуждается новая формула разрешения противостояния.

Иранские лидеры опасаются, что ухудшение экономической ситуации из-за давления США, которое характеризуется резким ростом цен, ослаблением торговли и давлением на доходы домохозяйств, может вновь разжечь общенациональные беспорядки, которые неоднократно бросали вызов Исламской Республике.

По словам официальных лиц, нехватка основных импортных товаров, включая топливо и пшеницу, вызывает все большую обеспокоенность.