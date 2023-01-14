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Тактика обстрілів зміниться? Ігнат оцінив, чого очікувати після призначення Герасимова

Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем так званої "спецоперації" не змінило плани ворога. Оскільки росіяни й далі націлені на удари та знищення критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не від однієї людини, хто б там не був - Суровікін, Герасимов чи хто завгодно залежить виконання їхнього стратегічного задуму, плану знищення нашої інфраструктури тощо. Там же не одна людина приймає ці рішення, просто йде мова про те, хто кого і де "переграв", - вважає Ігнат.

Він зазначив, наміри кремлівського режиму зрозумілі цілком - це захоплення України і загальний план ворога на зараз, на даному етапі, відображає те, що відбувається на сході.

"Ну а далі критична інфраструктура. Про те, що вони не полишили планів це очевидно. Цьому доказ заяви їхніх політиків та ЗМІ. Їхній задум "відключити Україну від світла" далі й залишається. Тому не важливо, хто у них і що буде очолювати", - пояснює Ігнат.

Що кажуть про призначення Герасимова

Нагадаємо, що 11 січня Сергія Суровікіна зняли з посади командувача російськими окупаційними військами в Україні, а на цей пост призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

В РНБО України вважають, це свідчить про те, що Росія підвищує ставки на війні. Натомість в Генштабі ЗСУ кажуть, це показує те, що у росіян виходить не все так добре, як вони запланували в цій війні.

Тим часом на Банковій чітко заявили, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не повпливає на хід війни.

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