У них не все так добре. Громов прокоментував нові перестановки в командуванні армії РФ

"Якщо було б все гаразд у них, з такою частотою кадрові зміни не проходили б у них. Останні зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність в їхніх лавах щодо поєднання системи управління і системи керівництва військами. Не все виходить у них так, як вони бажають. А як воно буде далі, ми подивимося", - пояснив Громов.