У них не все так добре. Громов прокоментував нові перестановки в командуванні армії РФ
Призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова командувачем армії окупантів в Україні означає, що у Росії усе виходить, не так як планував ворог.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Якщо було б все гаразд у них, з такою частотою кадрові зміни не проходили б у них. Останні зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність в їхніх лавах щодо поєднання системи управління і системи керівництва військами. Не все виходить у них так, як вони бажають. А як воно буде далі, ми подивимося", - пояснив Громов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.
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