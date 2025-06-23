Тактика обману: навіщо Трамп пообіцяв Ірану два тижні на угоду, - WP

Долучення США до війни Ізраїлю проти Ірану

Із 13 червня Армія оборони Ізраїлю проводить військову операцію під назвою "Левиний народ", основною метою якої є знищення іранських об'єктів, задіяних у збагаченні урану та потенційному виробництві ядерних боєголовок у майбутньому.

Після того як було завдано ударів по частині таких об'єктів, кілька днів тому Ізраїль звернувся до США з проханням ліквідувати інші цілі, розташовані глибоко під землею та в гірській місцевості, оскільки в розпорядженні ізраїльської армії відсутнє озброєння, здатне ефективно вразити ці укріплені позиції.

Трамп спочатку заявив, що удари США по Ірану можуть статися, а можуть і не статися.

А згодом зазначив, що вирішить чи будуть США брати участь у війні проти Ірану впродовж наступних двох тижнів. За його словами, цей час потрібен для спроби відновити переговори щодо ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

У ніч проти 22 червня Військово-морські сили США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Під час операції були застосовані протибункерні керовані авіабомби GBU-57 A/B MOP, крилаті ракети Tomahawk, а також інші високоточні засоби ураження.

Глава Пентагону Піт Гегсет застеріг Тегеран від спроб помсти, попередивши про "серйозні наслідки".

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