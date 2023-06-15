Тактика незмінна: у Повітряних силах розповіли про цілі РФ під час обстрілів України

"Тактика застосування авіаційних засобів ураження незмінна. Ворог робить одні й ті самі речі. Єдине, що змінюється - це пріоритет цілей, час завдання удару і інтенсивність", - йдеться у заяві.

За словами Ігната, ворог намагався протягом всього травня завдавати потужних ударів по столиці. По об'єктах інфраструктури, які знаходяться поблизу Києва чи в самій столиці. Саме тому треба розуміти, що для ворога вражати Київ різним озброєнням - це пріоритет.

"Що саме захотіли вони досягти від столиці зрозуміло. Це перш за все паніка українського народу. А якщо це буде в столиці, то матиме для них гарний медійний ефект. Розуміємо, як працює російська пропаганда", - пояснив речник Повітряних сил.

Яких ще цілей хочуть досягти росіяни

За його словами, росіяни також хочуть досягти певних цілей, вразити певні об'єкти. Противник хоче вразити певне західне озброєння і показати "перевагу російської зброї над натівською".

"Плюс виснаження наших комплексів ППО. Тут більше йдеться про "Шахеди", які вони запускають з півночі і півдня. Ну і плюс ми витрачаємо ракети, життєво цінні сьогодні для нас", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що червень не менш такий "гарячий" місяць. Противник продовжує свої нічні атаки.

Росія обстрілює Україну за допомогою ракет і дронів

Росіяни значно посилили обстріл території України у травні. Вони намагалися бити по нашій країні переважно в нічний час доби.

Окупанти завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе сьогодні вночі, 15 червня.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що російські війська останнім часом зменшили інтенсивність обстрілів на півдні України. Проте окупанти намагаються атакувати тилові регіони.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що українські захисники змогли знищити над столицею понад 250 ворожих цілей лише за травень.