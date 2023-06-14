Росіяни менше обстрілюють південь України, але атакують тилові регіони, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що інтенсивність обстрілів впала, зокрема, і через те, що окупантам довелося відтягнути позиції та облаштуватися на нових рубежах.

"За цей день обстрілів було 38. Якщо раніше ми фіксували 50-70 обстрілів за день, то зараз цей показник дещо нижчий. І ворог намагається використовувати максимально потужні снаряди, які завдадуть більше руйнувань", - сказала Гуменюк.

Речницю додала, що окупанти обстрілюють правий берег Херсонської області, де триває рятувальна операція після підриву Каховської ГЕС. За її словами, напередодні Херсон був атакований 4 рази, населені пункти Кізомис і Білозірка також потрапили під потужний удар.

Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються спрямовувати удари по тилових регіонах України.

"Ми можемо бачити що активність ворожих більш далеких атак спрямована якраз на ті тилові регіони, які, за розумінням ворога, мають бути зоною постачання ресурсів для лінії фронту", - заявила вона.

Ситуація у Херсонській області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС частину Херсонської області затопило. Важка ситуація на лівому березі, який контролюють окупанти.

На правому березі Херсонської області евакуація ускладнюється постійними обстрілами. Окупанти атакують з важкого озброєння Херсон та інші підтоплені населені пункти.

Водночас вода у Херсонській області почала спадати. За даними ОВА, станом на ранок 14 червня рівень підтоплення становить 2,13 метра. За останню добу вода відійшла на 32 см.

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