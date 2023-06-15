Тактика неизменна: в Воздушных силах рассказали о целях РФ во время обстрелов Украины

"Тактика применения авиационных средств поражения неизменна. Враг делает одни и те же вещи. Единственное, что меняется - это приоритет целей, время нанесения удара и интенсивность", - говорится в заявлении.

По словам Игната, враг пытался в течение всего мая наносить мощные удары по столице. По объектам инфраструктуры, которые находятся вблизи Киева или в самой столице. Именно поэтому надо понимать, что для врага поражать Киев различным вооружением - это приоритет.

"Что именно захотели они достичь от столицы понятно. Это прежде всего паника украинского народа. А если это будет в столице, то будет иметь для них хороший медийный эффект. Понимаем, как работает российская пропаганда", - пояснил представитель Воздушных сил.

Каких еще целей хотят достичь россияне

По его словам, россияне также хотят достичь определенных целей, поразить определенные объекты. Противник хочет поразить определенное западное вооружение и показать "превосходство российского оружия над натовским".

"Плюс истощение наших комплексов ПВО. Здесь больше речь идет о "Шахедах", которые они запускают с севера и юга. Ну и плюс мы тратим ракеты, жизненно ценные сегодня для нас", - добавил представитель Воздушных сил.

Игнат отметил, что июнь не менее такой "горячий" месяц. Противник продолжает свои ночные атаки.

Россия обстреливает Украину с помощью ракет и дронов

Россияне значительно усилили обстрел территории Украины в мае. Они пытались бить по нашей стране преимущественно в ночное время суток.

Оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и дронов-камикадзе сегодня ночью, 15 июня.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что российские войска в последнее время уменьшили интенсивность обстрелов на юге Украины. Однако кафиры пытаются атаковать тыловые регионы.

Киевская городская военная администрация сообщила, что украинские защитники смогли уничтожить над столицей более 250 враждебных целей только за май.