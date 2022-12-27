"Тактика може змінюватись". Військові розповіли про новий "сценарій" атак по Україні

"Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись. Необов'язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою", - повідомила Наталія Гуменюк.

Це може, як зазначила Гуменюк, підтверджувати той факт, що окупанти вже тривалий час не виводили у море ракетоносіїв, а зараз на бойовому чергуванні перебувають аж три - два з яких підводні.

Крім того, за її словами, Росія отримала нову партію дронів і вже почала їх застосувати для атак по Україні. При цьому, окупанти почали використовувати їх для інших цілей.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони, а лише тоді йде ударна хвиля", - додала Гуменюк.