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Українська ППО знищила майже третину "Шахедів" із другої партії для РФ

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 16:19
Українська ППО знищила майже третину "Шахедів" із другої партії для РФ Фото: українська ППО знищила майже третину "Шахедів" із другої партії для РФ (defence-ua.com)
Автор: Каріна Левицька

Сили протиповітряної оборони України знищили вже майже третину другої партії іранських безпілотників, які були передані до Російської Федерації з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Ігната, ППО України знищила вже близько 70 дронів із другої партії безпілотників, що надійшли з Ірану до Росії.

"Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною. Противник має ще ці безпілотники, і треба готуватися та посилюватися, особливо щодо об’єктів критичної інфраструктури", - сказав речник.

Він розповів, що перша партія ударних іранських дронів для окупантів налічувала майже 400 безпілотників. Нова партія налічує ще 250 "Шахедів". Він додав, що саме ними окупанти здійснили чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня.

Нагадаємо, на думку іноземних ЗМІ, Путін може почати полювання іранськими ракетами на системи Patriot, які США планують передати Україні.

Раніше ми писали, що Росія готова поставляти Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на дрони.

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