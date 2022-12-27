"Тактика может меняться". Военные рассказали о новом "сценарии" атак по Украине

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", - сообщила Наталья Гуменюк.

Это может, как отметила Гуменюк, подтверждать тот факт, что оккупанты уже длительное время не выводили в море ракетоносителей, а сейчас на боевом дежурстве находятся аж три - два из которых подводные.

Кроме того, по ее словам, Россия получила новую партию дронов и уже начала их применить для атак по Украине. При этом оккупанты начали использовать их для других целей.

"Они пытаются использовать их для выявления противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", - добавила Гуменюк.