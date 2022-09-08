Тактический сюрприз. ВСУ продвинулись на 20 км в Харьковской области, - ISW

Украинские войска на юго-востоке Харьковской области, вероятно, используют передислокацию российских сил на южное направление, чтобы провести эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма.

Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области.

Продолжающиеся в Херсонской области операции ВСУ заставили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

В институте считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины являются обманом для возобновления операций в Харьковской области, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области.

Кроме того, ISW со ссылкой на украинские и российские источники сообщает об активности вдоль двух основных направлений в Херсонской области 7 сентября: на севере Херсонской области к югу от границы с Днепропетровской областью и на западе Херсонской области вдоль границы с Николаевской областью.

Снимки также подтверждают, что украинские войска продвинулись к Высокополью и Нововознесенске, оба в пределах 5 км от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Российские источники ISW подтвердили, что украинские силы продвигаются в западной части Херсонской области в котле Сухой Ставок (примерно в 65 км к северо-востоку от города Херсон и вдоль реки Ингулец).

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Украинские войска умело используют передислокацию сил России из района Изюм-Харьков, чтобы вернуть территорию и угрожать российским наземным линиям связи.

Президент России Владимир Путин пытался опровергнуть доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 6 сентября о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Украинские войска продолжали наносить удары по материально-техническим узлам РФ, сосредоточению живой силы и техники, транспортным сетям, пунктам управления в Херсонской области.

Российские войска совершили наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к югу и северо-востоку от Бахмута и к северо-западу от города Донецк.

6-7 сентября украинские войска отвоевали 400 квадратных километров территории северо-западнее Изюма в рамках высокоэффективной контрнаступательной операции на юго-востоке Харьковской области.

Российские оккупационные власти объявили 4 ноября возможной датой проведения так называемых "референдумов" об аннексии на оккупированных территориях Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал хорошие новости о продвижении украинских военных в Харьковской области.

Также мы писали, что сегодня, 7 сентября, в Балаклее (Харьковская область) жителей призвали соблюдать режим информационной тишины по поводу действий украинских военных.

Более детально о контрнаступлении ВСУ в районе Балаклеи можете узнать в материале РБК-Украина "Балаклее приготовиться? Что известно о ситуации в Харьковской области".

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