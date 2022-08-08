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Такого террора не было со времен основания поселка: последствия обстрела в Харьковской области

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Украина, Понедельник 08 августа 2022 19:50
Такого террора не было со времен основания поселка: последствия обстрела в Харьковской области Фото: Такого террора не было со времен основания поселка: последствия обстрела в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области одна из общин заявила, что последний обстрел, был крупнейшим со времен основания поселка и рассказала о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Печенежской общины Александра Гусарова.

По словам Гусарова, минувшей ночью по поселку было нанесено три ракетных и несколько артиллерийских ударов со стороны оккупантов. В результате этого, погибла женщина и были ранены два человека. Был разрушен центр детского и юношеского творчества, пострадало сельхозпредприятие, на котором погибло девятнадцать коров.

Также пострадали два жилых дома, десятки частных домовладений, дом культуры, были побиты крыши и гаражи. Среди критической инфраструктуры пострадал водопровод и часть линий электропередач.

Глава общины напомнил о безопасности и призвал всех быть максимально внимательными.

Напомним, что ранее областная администрация сообщала об обстреле Харьковской области, в результате которого были погибшие и раненые гражданские.

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