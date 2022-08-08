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Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 19:50
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області Фото: Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області одна з громад заявила, що останній обстріл, був найбільшим з часів заснування селища та розповіла про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Печенізької громади Олександра Гусарова.

За словами Гусарова, минулої ночі по селищу було нанесено три ракетних та декілька артилерійських ударів з боку окупантів. Внаслідок цього, загинула жінка та було поранено двоє людей. Був зруйнований центр дитячої та юнацької творчості, постраждало сільгосппідприємство, на якому загинуло дев'ятнадцять корів.

Також постраждали два житлових будинки, десятки приватних домоволодінь, будинок культури, були побиті дахи та гаражі. Серед критичної інфраструктури постраждав водопровід та частина ліній електропередач.

Голова громади нагадав про безпеку та закликав всіх бути максимально уважними.

Нагадаємо, що раніше обласна адміністрація повідомляла про обстріл Харківської області, внаслідок якого були загиблі та поранені цивільні.

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