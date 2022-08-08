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Россия ночью обстреляла Харьковскую область, есть погибшие: в ОВА раскрыли подробности

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Понедельник 08 августа 2022 09:41
Россия ночью обстреляла Харьковскую область, есть погибшие: в ОВА раскрыли подробности Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные в течение минувших суток и этой ночью жестоко обстреливали Харьковскую область. Есть раненые и погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обстрел Харьковской области 7-8 августа:

  • около 23 часов, в результате удара, в нескольких местах горела кровля административного здания в Киевском районе Харькова;
  • штаб обороны зафиксировал более 5 запусков ракет с территории России. Предварительно - РЗК С-300. Некоторые из них сдетонировали "раньше пункта назначения";
  • одна из ракет в час ночи попала в пгт Печенеги, Чугуевского района. В результате удара по частному дому погибла 72-летняя женщина.

"В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные постройки мирных жителей", - пишет Синегубов.

  • в течение суток россияне обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский, Чугуевский районы.
  • в Богодуховском районе в результате удара было уничтожено 28 гектаров пшеницы;
  • вследствие удара по Изюмскую была госпитализирована 72-летняя женщина;

"В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках, к сожалению, погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина", - добавляет Синегубов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера вечером в Харькове раздались взрывы. Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

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