Такого ще не було: українці отримають рекордний кешбек за березень

У Міністерстві економіки України повідомили, що виплата "Національного кешбеку" за березень 2025 року - вже в обробці. Примітно, що це нарахування - буде рекордним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Чому кешбек за березень буде рекордним

"Виплата "Національного кешбеку" за березень уже в обробці. Наразі триває завершальний етап обробки даних", - розповіли у відомстві.

Наголошується, що це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми - 3,4 мільйона людей отримають 443 мільйони гривень.

"Рекордна сума виплати за один місяць", - зауважили в Міністерстві економіки.

Уточнюється, що для того, аби нарахувати кешбек, відповідна система обробляє мільйони транзакцій.

"Це складний технологічний процес, і, на жаль, цього разу він потребує трохи більше часу, ніж зазвичай", - повідомили громадянам пояснюючи затримку виплати кешбеку за березень.

Виплата кешбеку за березень затримується (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

Зазначається, що як тільки стане відома точна дата зарахування коштів, про це повідомлять на сайті програми

"Ми розуміємо, що для багатьох ці кошти важливі. Робимо все можливе, щоби ви отримали їх якнайшвидше... Дякуємо всім, хто підтримує українське і залишається з нами", - підсумували у міністерстві.

Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/mineconomdev)

За що та як можна отримати "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" - це форма фінансової підтримки українців, умовою якої є купівля вітчизняних товарів.

Так, держава повертає громадянам 10% від суми покупки товарів українського виробництва. При цьому:

мінімальна сума кешбеку на місяць - 2 гривні;

максимальна сума кешбеку - 3 000 гривень.

Кешбек діє на товари, які беруть участь у програмі, крім підакцизних (за винятком алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту, а саме: вин виноградних, вин плодово-ягідних і напоїв медових).

Отже, для того, щоб отримати "Національний кешбек", потрібно:

купувати товари від українських виробників, які беруть участь в програмі, в магазинах-учасниках (для перевірки товарів можна скористатись сканером штрихкоду в застосунку "Дія")

оплачувати покупки картками (за якими надано дозвіл на передачу інформації про транзакції);

дочекатись виплати на спеціальний рахунок "Національний кешбек".

Варто зазначити також, що кошти, зараховані на спецрахунок "Національний кешбек", можуть бути використані до кінця 2025 року.