Такого еще не было: украинцы получат рекордный кэшбэк за март

В Министерстве экономики Украины сообщили, что выплата "Национального кэшбэка" за март 2025 года - уже в обработке. Примечательно, что это начисление - будет рекордным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Почему кэшбэк за март будет рекордным

"Выплата "Национального кэшбека" за март уже в обработке. Сейчас идет завершающий этап обработки данных", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что это будет самое большое начисление кэшбека за всю историю программы - 3,4 миллиона человек получат 443 миллиона гривен.

"Рекордная сумма выплаты за один месяц", - подчеркнули в Министерстве экономики.

Уточняется, что для того, чтобы начислить кэшбек, соответствующая система обрабатывает миллионы транзакций.

"Это сложный технологический процесс, и, к сожалению, на этот раз он требует немного больше времени, чем обычно", - сообщили гражданам объясняя задержку выплаты кэшбека за март.

Выплата кэшбэка за март задерживается (скриншот: madeinukraine.gov.ua)

Отмечается, что как только станет известна точная дата зачисления средств, об этом сообщат на сайте программы

"Мы понимаем, что для многих эти средства важны. Делаем все возможное, чтобы вы получили их как можно быстрее... Спасибо всем, кто поддерживает украинское и остается с нами", - подытожили в министерстве.

Публикация министерства (скриншот: facebook.com/mineconomdev)

За что и как можно получить "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный кэшбек" - это форма финансовой поддержки украинцев, условием которой является покупка отечественных товаров.

Так, государство возвращает гражданам 10% от суммы покупки товаров украинского производства. При этом:

минимальная сумма кэшбека в месяц - 2 гривны;

максимальная сумма кэшбека - 3 000 гривен.

Кэшбек действует на товары, которые участвуют в программе, кроме подакцизных (за исключением алкогольных напитков, произведенных без добавления спирта, а именно: вин виноградных, вин плодово-ягодных и напитков медовых).

Следовательно, для того, чтобы получить "Национальный кэшбек", нужно:

покупать товары от украинских производителей, участвующих в программе, в магазинах-участниках (для проверки товаров можно воспользоваться сканером штрихкода в приложении "Дія")

оплачивать покупки картами (по которым предоставлено разрешение на передачу информации о транзакциях);

дождаться выплаты на специальный счет "Национальный кэшбек".

Стоит отметить также, что средства, зачисленные на спецсчет "Национальный кэшбек", могут быть использованы до конца 2025 года.