Нарахування субсидій. У ПФУ пояснили, чи враховують у доходах кешбек і "єПідтримку"

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи враховується до сукупного доходу сім'ї - для призначення субсидії - нарахування за програмами "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.

Чи враховують "Національний кешбек" і "єПідтримку" під час нарахування субсидій

У Пенсійному фонді нагадали про нещодавні зміни у законодавчих актах, які регулюють зокрема й питання обчислення сукупного доходу сім'ї (для подальшого нарахування субсидій).

Вони були внесені постановою Кабінету міністрів від 5 грудня 2024 року №1384 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо особливостей надання деяких видів державної підтримки".

Згідно зі змінами, внесеними до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, під час розрахунку житлових субсидій до середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховуються:

одноразова державна грошова допомога "Зимова єПідтримка"

державна грошова допомога, яка нараховується у відсотковому співвідношенні від вартості придбаного безготівковим розрахунком з використанням платіжної картки товару українського виробництва "Національний кешбек" (у межах Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні")

Водночас відповідно до змін (внесених до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї) при реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом нараховані кошти одноразової державної грошової допомоги "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" включаються до сукупного доходу сім'ї пільговика.

Допис ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)