Такого iPhone ще не було. Модель 17 Pro показали на реальних фото за два місяці до релізу

Оновлений дизайн iPhone 17 Pro

Зображення опублікував інсайдер Маджин Бу, відомий своїми витоками про новинки Apple. На знімках видно, що смартфон отримав оновлений блок камер, що свідчить про бажання Apple освіжити зовнішній вигляд флагмана.

Особливу увагу привертає вставка з глянцевого скла на матовій задній панелі - такий контраст візуально виділяється і підкреслює перехід до нового дизайнерського підходу. Раніше передбачалося, що вставка буде виконана зі звичайного прозорого скла.

Важливо зазначити: чохли від попередніх моделей не підійдуть, оскільки форма блоку камер і його габарити змінилися.

iPhone 17 Pro (фото: X/MajinBuOfficial)

Які ще зміни очікують на користувачів

Хоча розташування об'єктивів залишилося тим самим, Apple перенесла спалах і датчик LiDAR на протилежну сторону. Як це вплине на користувацький досвід - поки що незрозуміло, однак конструктивні зміни можуть бути пов'язані з внутрішніми доробками модуля камери.

Сама камера, за чутками, також зазнає серйозних поліпшень. В iPhone 17 Pro очікується 48-мегапіксельний телеоб'єктив, вдосконалена система відеозапису з перемиканням режимів і нова фронтальна камера на 24 Мп.

Таким чином, дизайн і фотоможливості стануть ключовими змінами в лінійці iPhone 17 - і вже зараз можна оцінити, яким буде майбутній флагман Apple.