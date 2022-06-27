Що таке європротокол та як його можна оформити: інструкція НБУ

Європротокол - це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди. Він заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику для підтвердження ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення НБУ .

Для чого потрібен європротокол

Європротокол дозволяє оформити ДТП без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової компанії потерпілою особою.

Після оформлення європротоколу водії мають право залишити місце ДТП, також водії звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.

За яких умов можна оформити європротокол

Відсутні травмовані (загиблі) люди.

Водії-учасники ДТП мають поліси автоцивільної відповідальності.

Наявна згода водіїв транспортних засобів - учасників ДТП щодо її обставин.

У водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

У разі невиконання однієї із перелічених умов обов’язковим є виклик відповідного підрозділу Національної поліції для оформлення ДТП.

Як можна заповнити європротокол

В електронній формі. Заповнити документ можна за допомогою інформаційної системи "Електронний європротокол" за посиланням. Це можна зробити прямо на місці ДТП за допомогою смартфону. Про це детальніше за посиланням.

У паперовому вигляді на спеціальному бланку. Бланк європротоколу власник авто отримує безкоштовно під час укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Якщо ви використали чи втратили бланк, новий банк європротоколу можна отримати безкоштовно на підставі письмової заяви у страховика.

Заповнили європротокол, що далі?

Якщо європротокол укладався в паперовій формі, водіям необхідно звернутися із своїм бланком заповненого європротоколу до страхової кампанії, з якою укладали договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Це потрібно зробити не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП.

Якщо європротокол укладався в електронному вигляді через систему "Електронний європротокол", повідомлення страховим компаніям учасників ДТП відправляються автоматично.

При оформлені європротоколу діє додатковий ліміт на страхові виплати.

У травні 2022 року було збільшено ліміт страхової виплати за європротоколом та з 1 липня 2022 року він становить 80 000 гривень на потерпілого (раніше він становив 50 000 гривень).