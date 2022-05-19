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"Таких, як Путін, там до біса". Данілов не бачить змін для України у разі нового лідера в РФ

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Київ, Четвер 19 травня 2022 14:05
"Таких, як Путін, там до біса". Данілов не бачить змін для України у разі нового лідера в РФ Фото: серетар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії нічого не зміниться, якщо змінитися президент країни. Оскільки таких, як Володимир Путін, у РФ повно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю НВ.

"Таких, як Путін, на превеликий жаль, там до біса. Даремно люди вважають, що якщо Путін піде, а прийде інший хтось, він не стане новим Путіним - там іншого керівника бути не може. Це було великою помилкою Заходу в 90-і роки робити ставку на Росію як на країну, яка повинна бути демократичною і відповідати за долю пострадянських країн на шляху до демократії", - заявив Данілов.

За його словами, в сьогоднішній Росії демократія не може бути.

"Згадайте, всі представництва спочатку відкривалися в Москві, і всі іноземні компанії спочатку їхали в Москву, тому що мріяли там побудувати країну майбутнього. Демократії в сьогоднішній Росії бути не може, там може бути тільки Путін. На сьогодні ті 130 етносів, які там є, їх неможливо утримувати без диктатури і тоталітарного режиму", - заявив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що якщо буде демократія, то Росія розсиплеться, як паперовий будинок.

"Біда в тому, що наслідки цієї помилки світу ми сьогодні повинні на собі нести, відчути повною мірою", - заявив він.

Раніше Данілов заявив, що говорити про те, що війна в Україні завершитися в травні легковажно.

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