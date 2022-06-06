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Таких масштабов раньше не было. В России покупают сотни могил в разных регионах

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 13:09
Таких масштабов раньше не было. В России покупают сотни могил в разных регионах Фото: в России покупают сотни могил в разных регионах (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

В России, в разных регионах начали скупать могилы в больших масштабах. Это является свидетельством массовой гибели оккупантов на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Можем объяснить".

Закупок соответствующего масштаба раньше не было.

Могилы закупают для людей, не имеющих родственников или же незащищенных социальных групп.

Например, в Хабаровском крае заказали рытье 700 могил. Еще пять лет назад был аналогичный контракт, однако на 120 могил, однако по более дешевым ценам. То есть нынешние захоронения организовывают на скорую руку.

В Красноярске заказали рытье еще 100 могил, что стало первым случаем в истории заказчика.

В Челябинской области - рытье могил для 37 умерших, а в Карелии - 39.

Издание добавляет, что сотни погибших еще ждут возвращения в Россию и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях - "поездах мертвых". Страна-оккупант, со своей стороны, не спешит забирать их тела.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине русские войска потеряли около 31 250 военных.

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