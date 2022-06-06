Около 31250 военных и 690 артиллерий: названы потери России в Украине
Фото: потери России в Украине составляют около 31250 военных и 690 систем артиллерии (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 31 250 военных. Больше всего за сутки оккупанты понесли потерь на Словянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили:
- Личный состав - около 31250 (+100);
- Танки - 1386 (+5);
- Боевые бронированные машины - 3400 (+8);
- Артиллерийские системы - 690 (+4);
- РСЗО - 207 (+0);
- Средства ПВО - 96 (+1);
- Самолеты - 211 (+1);
- Вертолеты - 176 (+1);
- БПЛА оперативно - тактического уровня - 551 (+3);
- Крылатые ракеты - 125 (+3);
- Корабли / катера - 13 (+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2395 (+35);
- Специальная техника - 53 (+0).
Напомним, накануне ВСУ сбили очередной российский военный самолет в Запорожской области.
Кроме того, на Донбассе десантники сбили российский вертолет "Аллигатор" (Ка-52) из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".