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Около 31250 военных и 690 артиллерий: названы потери России в Украине

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Киев, Понедельник 06 июня 2022 09:09
Около 31250 военных и 690 артиллерий: названы потери России в Украине Фото: потери России в Украине составляют около 31250 военных и 690 систем артиллерии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 31 250 военных. Больше всего за сутки оккупанты понесли потерь на Словянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 31250 (+100);
  • Танки - 1386 (+5);
  • Боевые бронированные машины - 3400 (+8);
  • Артиллерийские системы - 690 (+4);
  • РСЗО - 207 (+0);
  • Средства ПВО - 96 (+1);
  • Самолеты - 211 (+1);
  • Вертолеты - 176 (+1);
  • БПЛА оперативно - тактического уровня - 551 (+3);
  • Крылатые ракеты - 125 (+3);
  • Корабли / катера - 13 (+0);
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2395 (+35);
  • Специальная техника - 53 (+0).

Напомним, накануне ВСУ сбили очередной российский военный самолет в Запорожской области.

Кроме того, на Донбассе десантники сбили российский вертолет "Аллигатор" (Ка-52) из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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