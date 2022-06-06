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Таких масштабів раніше не було. В Росії купують сотні могил в різних регіонах

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Понеділок 06 червня 2022 13:09
Таких масштабів раніше не було. В Росії купують сотні могил в різних регіонах Фото: в Росії купують сотні могил в різних регіонах (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії, в різних регіонах, почали скуповувати могили в великих масштабах. Це є свідченням масової загибелі окупантів на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Можем объяснить".

Закупівель відповідного масштабу раніше не було.

Могили закуповують для людей, які не мають родичів або ж незахищених соціальних груп.

Наприклад, у Хабаровському краї замовили риття 700 могил. Ще п’ять років тому був аналогічний контракт, однак на 120 могил, однак за дешевшими цінами. Тобто нинішні поховання організовують нашвидкоруч.

У Красноярську замовили риття ще 100 могил, що стало першим випадком в історії замовника.

У Челябінської області - риття могил для 37 померлих, а у Карелії - 39.

Видання додає, що сотні загиблих ще чекають на повернення до Росії й зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях - "поїздах мертвих". Країна-окупант, зі свого боку, не поспішає забирати їх тіла.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні російські війська втратили близько 31 250 військових.

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