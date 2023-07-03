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"Таких гармат у нас буде більше". Резніков показав українську САУ "Богдана"

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 18:30
"Таких гармат у нас буде більше". Резніков показав українську САУ "Богдана" Фото: САУ "Богдана" (defence.ua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм українського виробництва і наголосив, що таких гармат у ЗСУ буде більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Українці дуже гостинна нація. Як бачимо на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл, за яким екіпаж зможе смачно поїсти. Таких гармат у нас буде більше!", - написав Резніков.

САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - це перспективна українська самохідна колісна гаубиця, яка стала першою, розробленою під натовський калібр 155 мм. Даний калібр є стандартом для польової артилерії країн-учасниць НАТО на відміну від калібру 152 мм, який був прийнятий ще за часів СРСР.

САУ побудована на шасі КрАЗ зі спареною броньованою кабіною, розрахованою на екіпаж з п'яти осіб. Має автоматизовану систему наведення на контролерах виробництва Siemens і систему автоматичної подачі на 6 боєприпасів. Управління зарядкою, наводженням і стрільбою може проводитися як з кабіни, так і зовні.

Вже в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідний зразок був переданий українським військовим. Відомо, що гаубиця використовується на фронтах для відбиття російської агресії.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що САУ "Богдана" працювала по захопленому острову Зміїний і зіграла важливу роль в його звільненні від російського гарнізону.

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