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"Таких пушек у нас будет больше". Резников показал украинскую САУ "Богдана"

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 18:30
"Таких пушек у нас будет больше". Резников показал украинскую САУ "Богдана" Фото: САУ "Богдана" (defence.ua.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм украинского производства и подчеркнул, что таких пушек в ВСУ будет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" подразумевает удобный стол, за которым экипаж сможет вкусно поесть. Таких пушек у нас будет больше!", - написал Резников.

САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - перспективная украинская самоходная колесная гаубица, которая стала первой, разработанной под натовский калибр 155 мм. Данный калибр является стандартом для полевой артиллерии стран-участниц НАТО в отличие от калибра 152 мм, принятого еще во времена СССР.

САУ построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной, рассчитанной на экипаж из пяти человек. Обладает автоматизированной системой наведения на контроллерах производства Siemens и системой автоматической подачи на 6 боеприпасов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбой может производиться как из кабины, так и снаружи.

Уже в ходе полномасштабного вторжения России в Украину опытный образец был передан украинским военным. Известно, что гаубица используется на фронтах для отражения российской агрессии.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что САУ "Богдана" работала по захваченному острову Змеиный и сыграла важную роль в его освобождении от российского гарнизона.

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Война России против Украины Алексей Резников Министерство обороны Украины САУ Богдана
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