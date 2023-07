"Таких пушек у нас будет больше". Резников показал украинскую САУ "Богдана"

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" подразумевает удобный стол, за которым экипаж сможет вкусно поесть. Таких пушек у нас будет больше!", - написал Резников.

We will have more of these guns! pic.twitter.com/S8XYumzIT2 - Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2023