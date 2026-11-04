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Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США

12:30 04.11.2026 Ср
3 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: Абдул Ель-Саєд стане першим сенатором-мусульманином у США (Getty Images)

Проміжні вибори 2026 року в США принесли низку історичних результатів. Серед переможців є перший відкрито гомосексуальний чоловік і перший сенатор-мусульманин, а також темношкіра жінка, яка стане губернатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Нові обличчя у Сенаті США

Кріс Паппас (демократ із Нью-Гемпширу) стане першим відкрито гомосексуальним чоловіком, обраним до Сенату США.

Кріс Паппас став першим відкрито гомосексуальним сенатором від Нью-Гемпшира

Абдул Ель-Сайєд (демократ із Мічигану) готується стати першим сенатором-мусульманином.

Пеггі Фланаган (представниця Демократичної партії від штату Міннесота) стане першою жінкою з корінних народів Америки, обраною до Сенату США.

Віцегубернаторка Пеггі Фланаган стала першою корінною американкою в Сенаті

Джулія Летлоу стане першою сенаторкою від Республіканської партії в Луїзіані.

Історичні зміни на губернаторських посадах

На виборах губернатора в штаті Джорджія перемогла представниця Демократичної партії Кейша Ленс Боттомс, ставши першою темношкірою жінкою, обраною губернатором штату в історії США.

Темношкіра Кейша Ленс Боттомс стане губернатором Джорджії

Перемога Боттомс стала історичною і для Джорджії: вперше з 1998 року губернаторська посада дісталася демократам.

Тим часом представниця Демократичної партії Деб Хааланд стане першою жінкою з-поміж корінних народів США, обраною губернатором штату (в Нью-Мексико).

Деб Хааланд стане першою губернаторкою в США з числа корінних народів

Байрон Дональдс (республіканець) та Девід Кроулі (демократ) стануть першими чорношкірими губернаторами своїх штатів у Флориді та Вісконсині відповідно.

Джина Хінохоса стала першою губернаторкою-латиноамериканкою в Техасі.

Крім того, є і перші жінки-губернатори у своїх штатах:

  • Емі Ектон - перша жінка-губернатор в Огайо.
  • Марша Блекберн - перша жінка-губернатор у Теннессі.
  • Емі Клобучар - перша жінка-губернатор у Міннесоті.

Вибори до Конгресу США-2026

На проміжних виборах до Конгресу США демократи здобувають перемогу над республіканцями, отримавши контроль над Палатою представників і Сенатом.

Стано на зараз демократи, у Палаті представників демократи вже мають 231 місце (для більшості було достатньо 218), у республіканців - 139 місць. У Сенаті демократи теж мають більшість: 54 місця проти 44 у республіканців.

Підрахунок голосів ще триває.

Президент США Дональд Трамп, чия партія зазнала поразки на виборах, заявив, що він здивований результатами виборів.

Він визнав успіх суперників та заявив, що готовий співпрацювати з ними. Однією із причин поразки своєї партії він назвав війну з Іраном. При цьому Трамп попередив, що має намір використати право вето, якщо його не влаштують законопроєкти нової демократичної більшості у Конгресі.

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