Таке в США вперше: 12 незвичайних фактів про результати виборів у США

Проміжні вибори 2026 року в США принесли низку історичних результатів. Серед переможців є перший відкрито гомосексуальний чоловік і перший сенатор-мусульманин, а також темношкіра жінка, яка стане губернатором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Кріс Паппас (демократ із Нью-Гемпширу) стане першим відкрито гомосексуальним чоловіком, обраним до Сенату США.
Абдул Ель-Сайєд (демократ із Мічигану) готується стати першим сенатором-мусульманином.
Пеггі Фланаган (представниця Демократичної партії від штату Міннесота) стане першою жінкою з корінних народів Америки, обраною до Сенату США.
Джулія Летлоу стане першою сенаторкою від Республіканської партії в Луїзіані.
На виборах губернатора в штаті Джорджія перемогла представниця Демократичної партії Кейша Ленс Боттомс, ставши першою темношкірою жінкою, обраною губернатором штату в історії США.
Перемога Боттомс стала історичною і для Джорджії: вперше з 1998 року губернаторська посада дісталася демократам.
Тим часом представниця Демократичної партії Деб Хааланд стане першою жінкою з-поміж корінних народів США, обраною губернатором штату (в Нью-Мексико).
Байрон Дональдс (республіканець) та Девід Кроулі (демократ) стануть першими чорношкірими губернаторами своїх штатів у Флориді та Вісконсині відповідно.
Джина Хінохоса стала першою губернаторкою-латиноамериканкою в Техасі.
Крім того, є і перші жінки-губернатори у своїх штатах:
На проміжних виборах до Конгресу США демократи здобувають перемогу над республіканцями, отримавши контроль над Палатою представників і Сенатом.
Стано на зараз демократи, у Палаті представників демократи вже мають 231 місце (для більшості було достатньо 218), у республіканців - 139 місць. У Сенаті демократи теж мають більшість: 54 місця проти 44 у республіканців.
Підрахунок голосів ще триває.
Президент США Дональд Трамп, чия партія зазнала поразки на виборах, заявив, що він здивований результатами виборів.
Він визнав успіх суперників та заявив, що готовий співпрацювати з ними. Однією із причин поразки своєї партії він назвав війну з Іраном. При цьому Трамп попередив, що має намір використати право вето, якщо його не влаштують законопроєкти нової демократичної більшості у Конгресі.