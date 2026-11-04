Такое в США впервые: 12 необычных фактов о результатах выборов в США

Выборы в Конгресс США-2026

На промежуточных выборах в Конгресс США демократы одерживают победу над республиканцами, получив контроль над Палатой представителей и Сенатом.

В настоящее время демократы, в Палате представителей демократы уже имеют 231 место (для большинства было достаточно 218), у республиканцев - 139 мест. В Сенате у демократов тоже большинство: 54 места против 44 у республиканцев.

Подсчет голосов продолжается.

Президент США Дональд Трамп, чья партия потерпела поражение на выборах, заявил, что он удивлен результатами выборов.

Он признал успех соперников и заявил, что готов сотрудничать с ними. Одной из причин поражения своей партии он назвал войну с Ираном. При этом Трамп предупредил, что намерен использовать право вето, если его не устроят законопроекты нового демократического большинства в Конгрессе.