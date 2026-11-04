Такое в США впервые: 12 необычных фактов о результатах выборов в США

Промежуточные выборы 2026 года в США принесли ряд исторических результатов. Среди победителей есть первый открыто гомосексуальный мужчина и первый сенатор-мусульманин, а также темнокожая женщина, которая станет губернатором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Крис Паппас (демократ из Нью-Гэмпшира) станет первым открыто гомосексуальным мужчиной, избранным в Сенат США.
Абдул Эль-Сайед (демократ из Мичигана) готовится стать первым сенатором-мусульманином.
Пегги Фланаган (представитель Демократической партии от штата Миннесота) станет первой женщиной из коренных народов Америки, избранной в Сенат США.
Джулия Летлоу станет первым сенатором от Республиканской партии в Луизиане.
На выборах губернатора в штате Джорджия победила представительница Демократической партии Кейша Лэнс Боттомс, став первой темнокожей женщиной, избранной губернатором штата в истории США.
Победа Боттомс стала исторической и для Джорджии: впервые с 1998 года губернаторская должность досталась демократам.
Тем временем представитель Демократической партии Деб Хааланд станет первой женщиной из коренных народов США, избранной губернатором штата (в Нью-Мексико).
Байрон Дональдс (республиканец) и Дэвид Кроули (демократ) станут первыми чернокожими губернаторами своих штатов во Флориде и Висконсине соответственно.
Джина Инохоса стала первой губернатором-латиноамериканкой в Техасе.
Кроме того, есть и первые женщины-губернаторы в своих штатах:
На промежуточных выборах в Конгресс США демократы одерживают победу над республиканцами, получив контроль над Палатой представителей и Сенатом.
В настоящее время демократы, в Палате представителей демократы уже имеют 231 место (для большинства было достаточно 218), у республиканцев - 139 мест. В Сенате у демократов тоже большинство: 54 места против 44 у республиканцев.
Подсчет голосов продолжается.
Президент США Дональд Трамп, чья партия потерпела поражение на выборах, заявил, что он удивлен результатами выборов.
Он признал успех соперников и заявил, что готов сотрудничать с ними. Одной из причин поражения своей партии он назвал войну с Ираном. При этом Трамп предупредил, что намерен использовать право вето, если его не устроят законопроекты нового демократического большинства в Конгрессе.