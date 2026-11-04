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Такое в США впервые: 12 необычных фактов о результатах выборов в США

12:30 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: Абдул Эль-Саед станет первым сенатором-мусульманином в США (Getty Images)

Промежуточные выборы 2026 года в США принесли ряд исторических результатов. Среди победителей есть первый открыто гомосексуальный мужчина и первый сенатор-мусульманин, а также темнокожая женщина, которая станет губернатором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Новые лица в Сенате США

Крис Паппас (демократ из Нью-Гэмпшира) станет первым открыто гомосексуальным мужчиной, избранным в Сенат США.

Крис Паппас стал первым открыто гомосексуальным сенатором от Нью-Гэмпшира

Абдул Эль-Сайед (демократ из Мичигана) готовится стать первым сенатором-мусульманином.

Пегги Фланаган (представитель Демократической партии от штата Миннесота) станет первой женщиной из коренных народов Америки, избранной в Сенат США.

Вицегубернатор Пегги Фланаган стала первой коренной американкой в Сенате

Джулия Летлоу станет первым сенатором от Республиканской партии в Луизиане.

Исторические изменения в губернаторских должностях

На выборах губернатора в штате Джорджия победила представительница Демократической партии Кейша Лэнс Боттомс, став первой темнокожей женщиной, избранной губернатором штата в истории США.

Темнокожая Кейша Лэнс Боттомс станет губернатором Джорджии

Победа Боттомс стала исторической и для Джорджии: впервые с 1998 года губернаторская должность досталась демократам.

Тем временем представитель Демократической партии Деб Хааланд станет первой женщиной из коренных народов США, избранной губернатором штата (в Нью-Мексико).

Деб Хааланд станет первой губернатором в США из числа коренных народов

Байрон Дональдс (республиканец) и Дэвид Кроули (демократ) станут первыми чернокожими губернаторами своих штатов во Флориде и Висконсине соответственно.

Джина Инохоса стала первой губернатором-латиноамериканкой в Техасе.

Кроме того, есть и первые женщины-губернаторы в своих штатах:

  • Эми Эктон - первая женщина-губернатор в Огайо.
  • Марша Блэкберн - первая женщина-губернатор в Теннесси.
  • Эми Клобучар - первая женщина-губернатор в Миннесоте.

Выборы в Конгресс США-2026

На промежуточных выборах в Конгресс США демократы одерживают победу над республиканцами, получив контроль над Палатой представителей и Сенатом.

В настоящее время демократы, в Палате представителей демократы уже имеют 231 место (для большинства было достаточно 218), у республиканцев - 139 мест. В Сенате у демократов тоже большинство: 54 места против 44 у республиканцев.

Подсчет голосов продолжается.

Президент США Дональд Трамп, чья партия потерпела поражение на выборах, заявил, что он удивлен результатами выборов.

Он признал успех соперников и заявил, что готов сотрудничать с ними. Одной из причин поражения своей партии он назвал войну с Ираном. При этом Трамп предупредил, что намерен использовать право вето, если его не устроят законопроекты нового демократического большинства в Конгрессе.

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