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Такая солнечная: Джамала подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.03.2020 - 20:55
Такая солнечная: Джамала подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Беременная Джамала восхитила фанов и даже узнала их прогноз - будет мальчик или девочка

Джамала, которая ошарашила фанатов чуть более месяца назад сообщением о своей второй беременности, порадовала армию поклонников новой порцией чудесных и солнечных фото, на которых также продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Популярная украинская певица опубликовала в Instagram серию снимков и пожелала подписчикам приятных выходных и заверила, что все будет хорошо.

Джа выбрала интересную комбинацию облегающего наряда и свободной кожанной модной курточки, дополнив образ оранжевыми брюками.

Артистка зажигательно улыбается и буквально заряжает зрителей своим внутренним позитивом и счастьем.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

В сети восхищаются образом Джамалы и даже делятся прогнозами, что у певицы родится девочка - уж очень она похорошела из-за беременности.

  • Спасибо, настроение отличное!.. Как прошла пятница 13? Вы выглядите великолепно! У вас шикарная улыбка и прекрасные глаза!
  • Какая красивая! Jamala, люблю безумно;
  • Красотка! Обожаю беременяшечек!
  • Похорошели, наверное девочка будет!
  • Спасибо вам за позитив и оптимизм! Берегите себя;
  • Миммм... животик!
  • Джа, ты супер вумэн;
  • Как всегда красавица!
  • Кстати, животик вам очень идет!
  • Красавица!

Такая солнечная: Джамала подчеркнула округлившийся животик облегающим нарядом

Фото: скрин комментариев instagram.com/jamalajaaa

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