Беременная Джамала поделилась своей схемой профилактики коронавируса

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пециа рассекретила свои методы предотвращения болезни

Джамала недавно порадовала и удивила поклонников новостью о том, что вскоре во второй раз станет мамой. Беременность не мешает певице вести активный образ жизни и путешествовать. Так она уехала в Нидерланды, но цель своего визита предпочла не раскрывать. По возвращению в Киев артистка также активно приобщилась к светской жизни и побывала на вручении Шевченковской премии. Правда, беременная Джамала старается проявлять повышенную осторожность и проводить профилактику коронавриуса.

Артиска опубликовала фото в длинном уютном вязанном свитере оверсайз и поделилась с поклонниками собственной схемой превентивных мер.

"Карантин?! Головне без паніки! Рекомендувати нічого не буду, бо для цього є спеціалісти.Що роблю я для профілактики цього захворювання? Провітрюю частіше кімнати, користуюся зволожувачем повітря. Обов’язково мию руки з милом, промиваю ніс спеціальним розчином або просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю. Прогулююсь на свіжому повітрі поряд з будинком. Не вдягаю маску на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим. Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких. Все буде добре!" - написала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"В смысле нос промывать мылом? Что потом будет с кожей внутри-то?" - уточнила одна из подписчиц певицы. "Внутри ничего, а кончик носа чуть подсушит. Но это поправимо кремом", - ответила артистка и посоветовала использовать натуральный продукт.

Скриншот комментариев

Другие же подписчики приобщились к дискуссии и пожелали будущей маме крепкого здоровья.

Красавица, умная, талантливая. Обожаю Вас и Ваши песни. Дай Бог Вам крепкого здоровья.

Вот так сидишь смотришь новости, думаешь, что все это где-то далеко, не с нами... Спасибо, Джа, за советы и вашу заботу! Будем все беречь себя и своих близких

Джамала, ваши переживания особенно понятны. Вы ждете малыша. Пусть все будет хорошо, а главный месседж этого поста-без паники-будет услышан. А все остальные меры каждый решает для себя-принимать/не принимать

Дякуємо за вашу турботу, будемо слідкувати за своїм здоров'ям і здоров'ям близьких та рідних

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Ранее Джамала показала эффектный образ в платье этнического стиля.