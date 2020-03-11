Беременная Джамала поделилась своей схемой профилактики коронавируса

Пециа рассекретила свои методы предотвращения болезни
Джамала недавно порадовала и удивила поклонников новостью о том, что вскоре во второй раз станет мамой. Беременность не мешает певице вести активный образ жизни и путешествовать. Так она уехала в Нидерланды, но цель своего визита предпочла не раскрывать. По возвращению в Киев артистка также активно приобщилась к светской жизни и побывала на вручении Шевченковской премии. Правда, беременная Джамала старается проявлять повышенную осторожность и проводить профилактику коронавриуса.
Артиска опубликовала фото в длинном уютном вязанном свитере оверсайз и поделилась с поклонниками собственной схемой превентивных мер.
"Карантин?! Головне без паніки! Рекомендувати нічого не буду, бо для цього є спеціалісти.Що роблю я для профілактики цього захворювання? Провітрюю частіше кімнати, користуюся зволожувачем повітря. Обов’язково мию руки з милом, промиваю ніс спеціальним розчином або просто так само звичайним милом. Ще я користуюся оксоліновою маззю. Прогулююсь на свіжому повітрі поряд з будинком. Не вдягаю маску на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим. Давайте берегти своє здоров’я і піклуватися про наших близьких. Все буде добре!" - написала Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"В смысле нос промывать мылом? Что потом будет с кожей внутри-то?" - уточнила одна из подписчиц певицы. "Внутри ничего, а кончик носа чуть подсушит. Но это поправимо кремом", - ответила артистка и посоветовала использовать натуральный продукт.
Скриншот комментариев
Другие же подписчики приобщились к дискуссии и пожелали будущей маме крепкого здоровья.
Скриншот комментариев
Ранее Джамала показала эффектный образ в платье этнического стиля.