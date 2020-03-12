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Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Lite » Мода 12.03.2020 - 13:05
Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала стильно встречает весну

Беременная Джамала, несмотря на всеобщую панику в связи с карантином из-за коронавируса, продолжает покорять поклонников своей активностью. Отметим, что до этого Джа поделилась своей схемой профилактики коронавируса. К примеру, семья певицы часто проветривает комнаты, пользуется увлажнителями воздуха, обязательно тщательно моют руки с мылом и даже промывают нос специальными средствами. Пока что украинская исполнительница взяла перерыв на выступления и публичные мероприятия. Однако это не мешает Джамале показывать стильные образы на каждый день.

Певица вышла на стильную прогулку, во время которой показала трендовый кэжуал-образ.

Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица прогулялась по территории одного из новых жилых комплексов в Киеве на Печерске. По фото видно, что исполнительница прогулялась по современному стадиону. А также поднялась на высотку. За ее спиной открывает шикарный вид на столицу. В частности, видно стадион “Олимпийский” с его узнаваемой архитектурой.

Однако вернемся к образу Джамалы. Певица позирует в свободное платье длины миди, которое скрывает ее округлившийся животик. На бордовом фоне — пестрый белый принт. На плечи наброшена слегка объемная джинсовая куртка черного цвета. На ножках — черные колготки и грубые ботинки на массивной платформе. Отметим, что грубые ботинки все еще остаются трендом сезона. Такой бунтарский стиль отлично подойдет для прогулки по городу или парку.

Весна в місті! Відчуваєте? Вкотре повертаючись з-за кордону, розумію, що сумувала за Києвом. Це одне з найкращих міст в світі. Ще трохи і він ще більше розквітне! Але настрій вже весняний! Одягати легку сукню, збиратися на прогулянки, зустрічатися з друзями”, — восхищается стильная Джамала.

Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Тем временем фолловеры певицы восхищаются ее образом и цветущим видом будущей мамы второго ребенка.

  • Красивая вы какая!”
  • “Красива , усміхнена і дуже стильна! Ось як треба зустрічати весну! А доріжки в Києві в нових районах нагадують Нідерланди! Краса!”
  • “Конечно, умница моя! В Харькове уже давно весна”
  • “Это вы расцветаете”
  • “Слухаю зараз "Заплуталась" - ось, що робить мій настрій в цьому жорстокому світі”
  • “Ви така жіночна, ніжна, а ваш теперішній стан ще більше це підкреслює!!!!!”
  • “Які ніжні фото”
  • “Весна в городе требует весну на душе”

Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Скриншот комментариев

К слову, до этого Джамала встречала весну и 8 марта серией ярких фото из прошлой фотосессии в лавандовом поле.

“Почувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою!” — пишет Джа.

Беременная Джамала показала неожиданно бунтарский образ, скрыв округлившийся животик

Фото: instagram.com/jamalajaaa

А еще чуть позже показала неожиданное стильное обновление на весну. Певица заплела волосы в крупные афро-косы.

Настрій — весна і повний відрив! До 8 березня по-різному ставляться: святкують, визнають або категорично проти такого свята. Для мене це просто приємний день, коли всім дівчатам дарують квіти. І вже це підіймає настрій”.

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