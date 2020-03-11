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Светится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стиле

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.03.2020 - 09:57
Светится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стиле
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица посетила церемонию вручения Шевченковской премии

Беременная вторым ребенком Джамала не собирается сбавлять обороты и ведет активный образ жизни, продолжая выступать на сцене и даже путешествовать. Так, недавно певица посетила Нидерланды, где с удовольствием погуляла по живописным улочкам Амстердама и посетила теплицы, где выращивают тюльпаны. Цель своего визита артистка пока не стала раскрывать, но намекнула, что она связана с Евровидением 2020, что пройдет в мае в Роттердаме.

А по возвращению домой Джамала совершила яркий выход в свет - она посетила церемонию вручения Шевченковской премии в Национальной опере Украины им. Т. Г. Шевченко. Снимками с мероприятия звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Для появления на публике 36-летняя знаменитость выбрала оригинальное платье в пол с этническим красно-белым орнаментом. Облегающий наряд красиво подчеркнул заметно округлившийся животик беременной артистки.

Светится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стиле

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Свой эффектный образ артистка дополнила белыми босоножками на каблуке, а волосы оставила распущенными.

"Національна премія України імені Тараса Шевченка в День народження
видатного поета. Що може бути краще? Була щаслива приєднатись до святкового концерту і привітати лауреатів. Сьогодні був великий концерт, в якому брали участь @babkin_official @the_hardkiss @pianoboy_official @viviennemort @go_a_band ⠀Вітаю всіх лауреатів, але особливо радію успіхам моїх друзів:
⁃ Опера-реквієм “Йов” Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка — лауреатка в номінації “Театральне мистецтво”.
⁃ Мої любі @dakhabrakha з альбомом “Шлях” здобули перемогу в номінації “Музичне мистецтво”.
Пишаюся вами, друзі! Мрію, що коли виросту, так само отримаю Шевченківську премію", - поделилась эмоциями артистка.

Светится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стилеСветится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стиле

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети тут же заметили, что беременность Джамале очень к лицу и она просто светится от счастья.

  • Джамала, Вы очень красивая !!
  • Яка ж Ви гарна, вагітність найкраща прикраса
  • Яка гарна!!! Вам дуже личить це вбрання!!!
  • Очень красивый костюм, фото супер! Джамала, поздравляю с беременностью!
  • Вау, Джамало, ви шикарно виглядаєте
  • Красотка
  • Ви нереально чудово виглядаєте. Красуня
  • Джамалка ти просто красунька!!
  • твоя премія не за горами ) дякуємо тобі!
  • Какой животииик. Вам так идёт беременность
  • Ой какооой животиииик уже. Как же Вы расцветаете изо дня в день
  • Бомба, дуже круто, нехай Боженька вас береже!
  • Выглядите как всегда - потрясающе
  • Какой красивый наряд
  • Дуже пасує вагітність

Светится от счастья: Джамала подчеркнула беременный животик ярким платьем в этническом стиле

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала рассказала о реакции своего мужа Бекира Сулейманова на новость о пополнении в семье.

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