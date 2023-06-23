UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Така собі помста за Чонгар. Росіяни вночі вдарили в район Антонівського мосту, - Гуменюк

Фото: ілюстроване зображення (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі, 23 червня, тактичною авіацією вдарили в район Антонівського мосту. Намагались таким чином помститись за Чонгар.

Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, окупанти повертаються на лівий берег Дніпра в Херсонській області, звідки відійшли після руйнування Каховської ГЕС. Водночас вони поступово збільшують кількість ударів по населених пунктах правобережжя. Ворог використовує приватні двоповерхові будинки для розташування там вогневих позицій.

Лише за минулу добу, як відзначила речниця оперативного командування "Південь", росіяни здійснили 91 обстріл, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення.

"Зокрема вдарили в район Антонівського мосту, там, де раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар", - додала Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту

22 червня, у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту.

Російські окупанти одразу заявили про те, що наші військові нібито завдали удару далекобійними ракетами Storm Shadow. Як відзначив Слідком, загалом було випущено чотири ракети. Також були опубліковані кадри уламків з маркуванням французької MBDA, яка є розробником й виробником Storm Shadow.

Як відзначають експерти, ракета могла б впоратись із вищезгаданим завданням, водночас якби це був Storm Shadow, "від мосту нічого не залишилося б".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні