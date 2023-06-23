Этакая месть за Чонгар. Россияне ночью ударили в район Антоновского моста, - Гуменюк

Как рассказала Гуменюк, оккупанты возвращаются на левый берег Днепра в Херсонской области, откуда отошли после разрушения Каховской ГЭС. При этом они постепенно увеличивают количество ударов по населенным пунктам правобережья. Враг использует частные двухэтажные дома для расположения там огневых позиций.

Только за минувшие сутки, как отметила пресс-секретарь оперативного командования "Юг", россияне осуществили 91 обстрел, в результате чего шесть человек получили ранения.

"В частности ударили в район Антоновского моста, там, где раньше не бомбили, больше тяготели к Бериславскому району. А сейчас этакая себе месть за Чонгар", - добавила Гуменюк.

Удар по Чонгарскому мосту

22 июня в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Позже стало известно о повреждении Чонгарского моста.

Российские оккупанты сразу заявили о том, что наши военные якобы нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Как отметил Следком, всего было выпущено четыре ракеты. Также были опубликованы кадры обломков с маркировкой французской MBDA, являющейся разработчиком и производителем Storm Shadow.

Как отмечают эксперты, ракета могла бы справиться с вышеупомянутой задачей, в то же время если бы это был Storm Shadow, "от моста ничего не осталось бы".