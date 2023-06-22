Удар по Чонгарському мосту могли завдати ракетою Storm Shadow, однак є сумніви, - експерти

Ракета Storm Shadow могла б впоратись із завдання з ураженням Чонгарського мосту . Водночас є й сумніви щодо цього.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Логістичне пекло. Як удар по Чонгарському мосту ускладнить життя окупантів у Криму та на півдні".

Що говорить російська сторона?

Сьогодні зранку у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту.

Варто відзначити, що росіяни одразу заявили про нібито удар далекобійними ракетами Storm Shadow. Згідно з заявою російського Слідкому, загалом було випущено чотири ракети. Також було опубліковано кадри уламків з маркуванням французької MBDA, яка є розробником та виробником Storm Shadow.

Storm Shadow, зі свого боку, призначенні для враження важливих об'єктів, які можуть бути захищені засобами ППО. Завдяки своїй операційні дальності, яка становить 560 кілометрів, теоретично, Чонгарський міст й справді могла вразити саме Storm Shadow.

Думка експертів

Військовий експерт Владислав Селезньов відзначив, що з урахуванням ефективності застосування, росіян чекають проблеми.

"Ми повинні розуміти, що технічні можливості завдавати ракетного ураження на відстані понад 120 км - це компетенція лише Storm Shadow. Наші HIMARS (системи залпового вогню, - ред.) на таких відстанях не працюють", - пояснив експерт.

Водночас є й інша думка. За словами військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, судячи з ушкоджень, на міст прилетіло далеко не півтонни вибухової речовини.

"Є у мене сумніви. Тому що у Storm Shadow бойова частина проникаючого типу з масою вибухової речовини 450 кг. Якби це були Storm Shadow, від цього мосту нічого не залишилося б. Тому я не виключаю, що це могла бути інша ракета з потужністю бойової частини не більше 100 кг", - додав він.