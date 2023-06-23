Така собі помста за Чонгар. Росіяни вночі вдарили в район Антонівського мосту, - Гуменюк

Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, окупанти повертаються на лівий берег Дніпра в Херсонській області, звідки відійшли після руйнування Каховської ГЕС. Водночас вони поступово збільшують кількість ударів по населених пунктах правобережжя. Ворог використовує приватні двоповерхові будинки для розташування там вогневих позицій.

Лише за минулу добу, як відзначила речниця оперативного командування "Південь", росіяни здійснили 91 обстріл, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення.

"Зокрема вдарили в район Антонівського мосту, там, де раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар", - додала Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту

22 червня, у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту.

Російські окупанти одразу заявили про те, що наші військові нібито завдали удару далекобійними ракетами Storm Shadow. Як відзначив Слідком, загалом було випущено чотири ракети. Також були опубліковані кадри уламків з маркуванням французької MBDA, яка є розробником й виробником Storm Shadow.

Як відзначають експерти, ракета могла б впоратись із вищезгаданим завданням, водночас якби це був Storm Shadow, "від мосту нічого не залишилося б".