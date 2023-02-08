UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Така сама, як у Європі. Столтенберг допустив війну в Азії

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України та може розпочати своє вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільного брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Пекін уважно спостерігає (за війною в Україні - ред.) та здобуває уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Тому те, що відбувається сьогодні в Європі, може відбутися завтра в Азії", - зазначив Столтенберг.

За його словами, КНР продовжує суттєво нарощувати свої збройні сили, у тому числі виробляє ядерну зброю "без будь-якої прозорості".

"Китай намагається встановити контроль над Південно-Китайським морем і загрожує Тайваню, репресує своїх громадян і обмежує права людини, поглиблює стратегічне партнерство з Москвою. Тому союзники НАТО мають реальні побоювання", - додав генсек.

Нагадаємо, раніше перший заступник державного секретаря США Венді Шерман заявляла, що її країна розглядає можливість початку бойових дій між Китаєм та Тайванем.

Також ми писали, що, за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення до Тайваню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОКитайТайваньЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України