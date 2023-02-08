Такая же, как в Европе. Столтенберг допустил войну в Азии

"Пекин внимательно наблюдает (за войной в Украине - ред.) и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения. Поэтому то, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии", - отметил Столтенберг.

По его словам, КНР продолжает существенно наращивать свои вооруженные силы, в том числе производит ядерное оружие “без какой-либо прозрачности”.

"Китай пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню, репрессирует своих граждан и ущемляет права человека, углубляет стратегическое партнерство с Москвой. Поэтому у союзников по НАТО есть реальные опасения", - добавил генсек.